【その他の画像・動画等を元記事で観る】2月にパシフィコ横浜で開催された『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkle-』で初歌唱披露されたアプリゲーム『18TRIP』のライブアンコール曲「Pump! Pump!」が5月6日にデジタルリリースされた。「Pump! Pump!」は、様々な「Pump!」の合いの手と合わせて会場全体で一体となって楽しめる溌剌としたライブアンセム。劇場版『HAMAツアーズpresents “おもてなしライブ” -Sparkl