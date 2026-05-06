【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの吉木りさが5月5日、自身のInstagramを更新。五月人形と息子のショットを公開した。【写真】38歳2児の母タレント「豪華すぎる」本格五月人形の前で3歳息子が笑顔◆吉木りさ、五月人形＆息子公開吉木は「五月人形飾るの忘れてた〜！！」とつづり、端午の節句にぴったりの写真を投稿。「徳川家康公」と書かれた、兜に全身の鎧がセットとなった大きな鎧飾りの五月人形と、その横で笑顔を見せる