【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が5月5日、自身のInstagramを更新。結婚式の写真を公開した。【写真】57歳人気芸人「幸せ溢れてる」元アイドル妻との21年前の結婚式ショット◆名倉潤、結婚式ショット投稿名倉は「今日5月5日は21周年結婚記念日です いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝ですこれからもよろしくね」「いつもありがとう」とつづり、21年の結婚記念日を
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