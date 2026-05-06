秋田朝日放送 県は物価高騰などの影響を受ける宿泊事業者を支援するため、宿泊料金が最大１万２千円割引されるキャンペーンを行います。 県の得旅キャンペーンは、対象の宿泊施設をじゃらんｎｅｔや楽天トラベルなど指定の予約サイトから予約すると、１人あたり最大１万２千円割引される事業です。体験や特産品などがセットになったプランは割引額が大きくなります。第１弾の予約の受け付けは７日から始まり