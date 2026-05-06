テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は６日、大型連休を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがこの日、ピークを迎えることを報じた。番組では羽田空港国際線ターミナルの到着ロビーから生中継した。この日はおよそ３万９５００人が帰国・入国することが予想されることなどを伝えた。コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「結構ギリギリまで皆さん行ってらっしゃるんですね」と印象を明