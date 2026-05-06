元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福がバイクショットを披露し、注目を集めている。６日までに更新した自身のインスタグラムに「ドラマ１０『コンビニ兄弟』本日第２話放送です！！」とつづると、「僕の演じる廣瀬太郎は、バイクに乗って通勤してます！」と、役柄について触れ、「小さい頃からバイクに憧れのある僕ですが、バイクに乗る役は実は初めて！」とつづり、バイクにまたがり笑顔を見せ姿などを公開した。こ