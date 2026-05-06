フリーアナウンサーの神田愛花（45）が6日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。体調不良のため当面の間休養することを発表した、夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）の近況を伝えた。同番組で「夫婦円満の秘訣（ひけつ）」の話題になり、神田は「私はね、今おうちでゲームをやってましてね」と告白。「龍が如くっていう。（ゲーム内で）沖縄で釣りをやってるんです」といい、「私は現