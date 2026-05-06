お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が5日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。炎上対策について語った。この日のテーマはネット上で嫌な情報が半永久的に残り続ける“デジタルタトゥー”。デマや被害にあった過去についてトークが繰り広げられた。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「女性タレントは大変だよね」と話題を振られた大久保。「本当にそうですよ」と自身の経験を