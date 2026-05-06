俳優の井川遥（49）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアスタイルに変化を加えたことを明るく報告し、公開された最新の自撮りショットにファンから感嘆の声が寄せられている。【動画】「ため息出ちゃう。お綺麗です」“躍動感”あふれる新ヘアスタイルを披露した井川遥井川は「髪色を少し明るくしてレイヤーを入れたそんな日の撮影はどんな風に仕上がるんだろうとわくわくする」とつづり、髪を揺らしながらニュー