5月6日、B1西地区の滋賀レイクスは、常田耕平、トーマス・ウィンブッシュ、市岡ショーン、坂井レオ、長谷川比源の5選手、さらにヒル・ライアンアシスタントコーチ、諸見川航ヘッドマネージャーの2名が、契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団することを発表した。 現在26歳の常田は、186センチ85キロのポイントガード。青森ワッツを経て2024年に滋賀へ加入し、B1の舞