脳波検査の費用はいくら？メディカルドック監修医が、脳波検査にかかる費用の目安（保険適用や自費の場合）や、検査でわかること、入院が必要なケースについて分かりやすく解説します。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス