ちくわの天とじ風丼【画像で見る】めんつゆですぐでき丼「ちくわの天とじ風丼」長く続く物価高。食費は抑えたいけれど、栄養バランスはしっかりしたい…。そんな時におすすめなのが高たんぱくでお財布にも優しい「ちくわ」です！今回ご紹介するレシピはちくわと卵、揚げ玉を使って食べごたえバッチリ！時間のない日にもサッと作って食べらる丼です。＊＊＊■ ちくわの天とじ風丼 かさ増しにもなる揚げ玉を加えて天ぷら風にち