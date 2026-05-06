ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンに複数クラブから関心が寄せられているようだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のゴードンはエヴァートンの下部組織出身で、2017年12月にトップデビューを果たすと、2023年1月にニューカッスルに完全移籍を果たし、ここまで通算152試合出場で39ゴール28アシストを記録。今シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）では12試合出場