バルセロナが、ボーンマスに所属するU−21フランス代表FWエリ・ジュニア・クルピの獲得に関心を示しているようだ。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。2006年6月生まれのクルピは、ロリアンの下部組織で育ち、2023年6月に16歳でトップチームデビューを飾った。2024−25シーズンのリーグ・ドゥ（フランス2部）で22ゴールを挙げて得点王に輝き、今季よりボーンマスに合流した。プレミアリーグではここまで30試