『DMM.com』が保有するシント・トロイデンが、欧州サッカー連盟（UEFA）主催欧州大会の出場権を獲得した。クラブ創設102年目で初、また日本企業が経営するクラブとしても史上初の快挙となる。シント・トロイデンはジュピラー・プロ・リーグ プレーオフ1第6節終了時点で勝ち点「39」の3位につけており、4試合を残して4位以上が決定した。1位と2位はチャンピオンズリーグ（CL）、3位とカップ戦王者はヨーロッパリーグ（EL）、4位が