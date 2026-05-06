2026年５月６日、日本代表の長友佑都が３月14日の水戸ホーリーホック戦以来、J１百年構想リーグのジェフユナイテッド千葉戦でメンバー入りを果たした。実に53日ぶりのことである。水戸戦で右ハムストリングの肉離れと診断された39歳のベテラン戦士は、ワールドカップのメンバー発表（５月15日）に向けて最後のアピールをする構えだ。 ３月19日には自身の公式X（旧ツイッター）で「東京のタイトルとW杯専用エンジン