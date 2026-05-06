アメリカ・ニューヨークで開催中の「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議。 参加した被爆者らが帰国し、記者会見を行いました。 会見を開いたのは、被爆者で県平和運動センター被爆者連絡協議会の川副 忠子議長、高校生平和大使の才津 結愛さんら、3人です。 3人は先月27日から、アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれた「NPT再検討会議」を傍聴しました。 また 原爆展のセレ