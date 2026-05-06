タレントの小池美由（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。産休入りを報告した。今年2月に第1子妊娠を報告した小池。「今週から産休さ！」と産休入りを報告。「UMASENは来週も配信があるので小池もお家から楽しむよ〜〜」とつづった。「不安な気持ちの日あったけど嬉しい言葉のプレートに母になった小池がまたお仕事するのが楽しみ。まさか、小池が産休って言葉を使う日がくるなんて、、自分の人生にびっくりさ」