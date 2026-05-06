お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が5日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。夫とのなれ初めを明かした。くわばたは吉本興業の養成所であるNSC13期生であったとし、かつては「言うたら、チャンス大城くんと…、あと飛石連休の藤井（ペイジ）くん」と交際したことがあったとぶっちゃけた。上京したきっかけも藤井だったという。NSC時代に自身は「テディーベア」とい
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