◇東都大学野球第4週第2日中大 3―1 国学院大（2026年5月6日神宮）中大のルーキー左腕・西村一毅投手（京都国際）が1点リードの3回1死二塁から登板。失策で一度は同点も、4回以降は無失点投球で打線の奮起を呼び込み、神宮初白星を挙げた。西村が7連敗で迎えたチームの危機を救い、最後まで投げ抜いた。「マウンドに上がったら、自分が絶対ゼロに抑える」。7回無死一、二塁など後半はピンチの連続も、最速146キロの直球