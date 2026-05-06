女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が7日、第29話が放送される。環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み多江は悩む日々が続いていた。そんなある夜、異変が起きて…吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ド