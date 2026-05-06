ＮＨＫの佐々木芳史アナウンサーが５日、午後６時４５分の関東ローカルニュースで時間が余り、正直に謝罪したことがネットで反響を呼んだ。この佐々木アナはどんな人物なのか？公式プロフィールを見ると、意外な？特技が記されていた。佐々木アナは５日の関東ローカルのニュースで「さて、次は全国の気象情報ですが、やや時間があまりました」と言い「今ここで、うまいことを言おうかと思ったのですが、特に思い浮かばず申し訳