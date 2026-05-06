阪神球団、甲子園球場とタイガースOB会が共催した野球体験イベント「トライアルベースボール甲子園」（協賛・兵庫三菱自動車販売、大同工業）が6日、甲子園球場で行われ、午前、午後に分かれ、240人が参加した。掛布雅之OB会長（71）ら鳥谷敬氏、糸井嘉男氏らのOB会長も全面協力し、子どもたちに野球の魅力を伝えた。「シーズン中に甲子園を貸し出すことはなかなかできないこと。野球の底辺拡大に向けて、やって良かったと思