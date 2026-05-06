「東都大学野球、立正大１−３中大」（６日、神宮球場）２番手で登板した中大・西村一毅投手（１年・京都国際）が６回２／３を５安打無失点でリーグ戦初勝利を挙げた。「やっとチームで勝つことができた。まず明日につなげることができたのでそこが一番うれしい」三回１死二塁からマウンドへ。走者を出しながらも直球と変化球を投げ分けてアウトを積み上げた。七回は無死一、二塁のピンチを招いたが、冷静に抑えてスコアボ