元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が5日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。悪意あるSNSの書き込みについて語った。この日のテーマはネット上で嫌な情報が半永久的に残り続ける“デジタルタトゥー”。デマや被害にあった過去についてトークが繰り広げられた。過去にSNS上で脅迫めいた誹謗中傷を受けた際に弁護士を通じて開示請求を行ったことがあるという森は「めち