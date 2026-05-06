© diVine ジャック・ドーシー、イーロン・マスクを出し抜く！イーロン・マスクは昨年、Grok Imagineを「AI版Vine」だとアピールし、その際に動画共有サービス「Vine」の動画アーカイブも何らかの形で復活させるかもしれない、と匂わせていました。Grok Imagine is AI Vine!Btw, we recently found the Vine video archive (thought it had been deleted) and are working on restoring