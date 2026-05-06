シンプルなのにどこかおしゃれに見える。 そんな大人コーデに仕上げるなら、スタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は、着まわしやすい【GU（ジーユー）】の「グレーカーディガン」を使った、おしゃれコーデをご紹介します。抜け感と上品さの両立がカギになるかも。 チュールとグレーの甘さバランスが絶妙なコーデ 【GU】「ソフトシアーカー