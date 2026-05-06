皆さんは、公共の場で思わず目を疑うようなマナー違反を見かけたことはありますか。注意したい気持ちはあっても、トラブルを避けたいがゆえに見て見ぬふりをしてしまうなんてこともありますよね。今回は、筆者が休日の電車内で遭遇した、子どもたちの勇気ある行動に心を動かされたエピソードをご紹介します。 静かな車内での違和感 休日の昼下がり、私は電車に乗って出かけていました。車内は比較的空いてお