阪神のＯＢ会長を務める掛布雅之氏＝スポーツ報知評論家＝ら球団ＯＢ１０人が６日、甲子園で野球教室「トライアルベースボール」（協賛：兵庫三菱自動車販売株式会社、大同工業）を２年連続で開催した。午前は小学１、２年生と保護者の６０組１２０人が参加。午後からはタイガースアカデミー生の１２０人を対象に熱のこもった指導を行った。手投げで行う試合形式のバックホーム型ゲームなど、子どもたちと触れ合った掛布ＯＢ