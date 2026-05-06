６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、６日の第１５節・千葉戦でベンチ入りした。３月１４日の第６節・水戸戦で右ハムストリング肉離れを負ってから約１か月半、９試合ぶりのメンバー入り。長友は左サイドバックとして開幕から３月１４日の第６節・水戸戦まで全て先発出場。その水戸戦では前半２０分、相手クリアボールを処理しようとした直後に、ス