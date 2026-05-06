４日、記念撮影に臨む北京大学日語系の教員と学生、卒業生。（北京＝新華社配信／曹含笑）【新華社北京5月6日】中国北京市にある北京大学の民主楼で4日、日本語学科開設80周年記念式典が開催された。北京大学日本語学科の起源は、京師同文館時代にまでさかのぼることができる。1946年に同大学が「東方語文学系（東方言語文学部）」を設立した際、日本語専攻はその主要言語の一つに位置付けられ、中国の高等教育機関において最