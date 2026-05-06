5日、フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。 オフショットを公開しました。【写真を見る】【中川安奈】「こういう格好が1番好き」美脚カレッジスタイルを披露ファンは「現役女子大生みたい」「健康的で最高」と絶賛中川さんは「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日BerBerJin COLLECTIVEのオープン初日に並んでゲットしました」と、購入したばかりのスタンフォー