群馬・渋川市で警察官を車で引きずり殺害しようとした疑いで逮捕された男が、助手席の窓枠につかまった警察官を引きずって振り落とし、逃走していたことが分かりました。神保忠容疑者（64）は4日、群馬・渋川市の路上で交通違反の取り締まりをしていた男性巡査部長を車で引きずり殺害しようとした疑いなどが持たれています。その後の取材で神保容疑者は、助手席の窓枠につかまった巡査部長を約125メートルにわたって引きずって振り