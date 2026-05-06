ダイソーの文具コーナーで思わず足を止めてしまう光景に出会いました。そこには、ちいかわグッズの専用売り場が設けられ、平日の昼間にもかかわらず人だかりができている状態。すでに棚はスカスカだったので、争奪戦は必至です。どれも100均商品とは思えないクオリティなので、見つけたら即買い推奨ですよ！【詳細】他の記事はこちらこんなの可愛すぎる！『ダイカットフィルムチャック袋ちいかわ』商品名：ダイカットフィルムチ