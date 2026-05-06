先日パルマに勝利し、今季のセリエA制覇を決めたインテル。優勝を争ってきた上位陣相手に勝ち点を取りこぼすゲームもあったが、全体的に安定した戦いぶりだったと言える。早くも気になるのは、来季の連覇だ。以前のセリエAでは2011-12シーズンからユヴェントスが9連覇を果たしており、パリ・サンジェルマンの1強体制に近いリーグ・アン、同じくバイエルンが支配するブンデスリーガと同様に、セリエAもユヴェントスの一強と考えられ