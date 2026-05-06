不安定な戦いぶりが続くリヴァプールにあって、フェデリコ・キエーザも不本意なシーズンを過ごしている。フィオレンティーナ、ユヴェントスで活躍し、ヨーロッパ屈指のサイドアタッカーと評されたキエーザだが、リヴァプール入団2季目の今シーズンはジョーカーとして途中投入されることが多く、先発出場の機会が激減。公式出場数こそ34試合に達しているものの、出場時間の合計は689分のみ。チーム内での序列は明らかに低下している