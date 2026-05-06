日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは、ファビアン・ヒュルツェラー監督との契約延長に向けて大筋で合意したようだ。1993年2月生まれで現在33歳のヒュルツェラー監督は、ドイツのザンクトパウリで指揮を執った後、2024年6月にブライトンの監督に就任。ロベルト・デ・ゼルビ前監督が築いたスタイルを継承しつつ、前線からのハイプレスも取り入れた現代的なサッカーができるチームへとブライトンを進化させた。今シーズンのプレミ