バルセロナは現地時間10日レアル・マドリードとの"エル・クラシコ"が控えている。この試合で勝利すれば、ラ・リーガの連覇が決まる状況となっている。そんなバルセロナはすでに来季に向けての補強について考えており、ニューカッスル・ユナイテッドに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得に興味を持っている模様。ハンジ・フリック監督とともに同選手を評価するスポーツディレクターのデコ氏は代理人と接触したよ