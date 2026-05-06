日本時間7日未明、パリ・サンジェルマン(PSG)はバイエルン・ミュンヘンとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグに臨む。パリで行われた1stレグは、両チーム合わせて9ゴールが生まれる壮絶な打ち合いとなった。最終的にはホームのPSGが5-4で勝利を収めたが、両者の力は完全に拮抗しており、2ndレグの結果は全く予想がつかない。試合の流れを左右するポイントは、1stレグで得た1点差のリードをPSGがどう考えるかだろう。点差