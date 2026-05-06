けさ（6日）、岡山県倉敷市下津井沖で操業中の漁船で男性の指が船体とロープに挟まれる事故がありました。 【写真を見る】操業中の漁船で男性（51）の指がロープと船体に挟まれる事故男性は指を切断する大けが【岡山】 ロープと船体に指が挟まれる 水島海上保安部によりますと、午前5時30分ごろ、倉敷市下津井沖で3人が乗船する漁船（長さ17.65メートル・12トン）がこませ網漁業を行っていたところ、