UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ、アーセナルはアトレティコ・マドリードを1-0と破り、合計スコア2-1で20年ぶりの決勝の舞台へ駒を進めた。サポーターたちは試合前からお祭り騒ぎだった。試合をレポートしていた『CBS』の生中継では、ジャーナリストがレポートしていたところに発煙筒を持ったサポーターが乱入。まるでモッシュピットのようにレポーターを取り囲み、「オレ！オレ！オレ！」と叫んでいた。『Evening Standard