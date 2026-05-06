マイケル・キャリック暫定監督体制となってから好調を維持し、来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得するに至ったマンチェスター・ユナイテッド。いよいよ長きにわたる低迷の時期が終わりを迎えるのか、来季は注目のシーズンとなる。中盤ではベテランMFカゼミロの退団も決定しており、ここに新戦力の獲得も期待されている。ニューカッスルMFサンドロ・トナーリ、ノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソンらの名前が