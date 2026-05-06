ダイソーといえば、毎年『折りたたみうちわ』が大人気！コンパクトなのでどこでも使いやすく、夏の必需品ですよね。ただ、収納袋を失くしがち…。ですが今年の商品には、持ち運びやすさはもちろん、紛失を防げる嬉しい機能が追加されていました！手持ちのアイテムを組み合わせると、より安心して使えておすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみうちわ（オムライス）価格：￥110（税込）サイズ（約）：2