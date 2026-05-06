スターアライアンスは、広州白雲国際空港のターミナル3に「スターアライアンスラウンジ」をオープンした。2024年にターミナル3に開設したラウンジを移設した。広さは約1,400平方メートルで、座席数は約245席。約700平方メートルの屋外ガーデンのほか、休憩エリア、仮眠ポッド、個室、読書スペース、ワークゾーンなど用途別のスペースを用意。食事はプルマンホテルの5つ星シェフチームが監修した中華や洋食を中心に提供する。内装は