お気に入りの植木鉢。ずっと使いたいけど地面に底がつくタイプで、根腐れが気になるなんてことありませんか？そこでおすすめしたいのが、ダイソーの園芸グッズ。植木鉢を買い替えずとも、今ある植木鉢に後付するだけで根腐れ問題をサポートしてくれるんです！実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポットフィートシール価格：￥110（税込）サイズ（約）：8mm販売ショップ