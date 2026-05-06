去年 鎮座400年を迎えた長崎市の諏訪神社で、伝統芸能を披露する行事が開かれました。 長崎市の諏訪神社で開かれた「諏訪神社日本晴れ」。 行事は鎮座400年を迎えた去年、長崎の未来が晴れやかであるようにと氏子などが企画して開催され、今年で2回目です。 拝殿で奉納されたのは、国の重要無形民俗文化財に指定されている「平戸神楽」。 真剣を口に挟み、両手に剣を握る二剣の舞など6つの舞が披露されました。