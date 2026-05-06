幼い子供たちを連れて行った旅行は、人に迷惑をかけていないか気になって、緊張しっぱなし。【体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…そんな中で、ある老夫婦にかけられた言葉が......。群馬県在住の40代女性・うゆみなさんの10年ほど前の思い出。＜うゆみなさんからのおたより＞もう10年くらい前のことです。姑が胃がんで突然亡くなり憔悴しきった夫、長男6歳、次男4歳、三男1歳を連れ県内の温泉へ一泊2日で出