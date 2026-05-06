◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（６日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人は６日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。ファーム合流後の１３試合で打率３割４分４厘をマークしている丸佳浩外野手が「１番・中堅」で先発出場する。先発の山田龍聖投手は昨季の派遣先であるハヤテの本拠地で凱旋登板。４番には三塚琉生外野手が入った。巨人のスタメンは以下。【巨人】１（中）丸２（左）萩尾３（右）皆川４（一）三塚