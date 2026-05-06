◆米マイナーリーグ（３Ａ）シュガーランド５―７アルバカーキ（５日、米テキサス州シュガーランド＝コンステレーションフィールド）右腕の疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ・今井達也投手（２７）が傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板に臨んだが、３回１安打３奪三振１失点も押し出し含め５四球と制球難は解消せず。６３球投げてストライク２７球、ストライク率４２・９％