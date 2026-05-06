◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、美浦トレセンエコロアルバ（牡３歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）はＷコースでの併せ馬で６ハロン８２秒３―１１秒１。推進力ある動きで自己ベストを更新して、状態の良さをアピールした。共同会見での田村調教師のコメントは以下の通り。「先週（１週前）横山和君に乗っていただいて良い調教ができていましたが、今